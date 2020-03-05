Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе операций были разоблачены группировки, в числе которых были и иностранцы, которые, злоупотребляя сложившейся ситуацией, пытались незаконным путем получить доход.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана задержали лиц, которые пытались реализовать медицинские маски по завышенной цене, а также вывезти маски за пределы страны контрабандным путем.

Среди задержанных граждане Исламской Республики Иран Бахадур Давуд, Моенифард Сеидмухаммед, Савиз Амирюсиф. Кроме того, сотрудниками управления задержаны граждане Китая, у которых была изъята крупная партия медицинских масок, хранимых в арендованной ими квартире в Ясамальском районе Баку с целью переправки контрабандным путем на родину.

Также задержан житель Баку Ариф Исмаилов, подозреваемый в снабжении граждан Китая медицинскими масками в большом количестве.

Оперативниками задержаны также за продажу медицинских масок по ценам, намного превышающим их реальную стоимость, житель Хачмазского района Эльвин Баламатов, жители Баку Эльшан Алекперов, Аслан Мусаев, Шахин Фарзалиев и Вагиф Мехбалыев.

Сотрудники Главного управления выявили и изъяли в качестве вещественного доказательства около 1 млн медицинских масок. По всем фактам продолжаются расследования.