В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса

Эпидемия COVID-19 пойдет на спад после лета 2020 года. С таким предположением выступил глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией госкомитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань, передает ТАСС.

По прогнозам эксперта, эпидемия коронавируса сохранится в странах мира минимум до июня. Он считает, что к этому времени меры контроля вируса будут направлены от предотвращения вывоза к пресечению привозных случаев.

«Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня», - приводит его заявление газета «Жэньминь жибао».

«В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР) к пресечению привозных случаев», — добавил Чжун Наньшань.

По последним данным, общее число зараженных вирусом превысило 109 тысяч человек. Погибли уже 3 820 человек, а выздоровели свыше 61 тысячи пациентов.