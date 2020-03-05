Акции Saudi Aramco обвалились

Стоимость акций национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на открытии торгов упала на максимально допустимых 10% - до 27,1 риала, следует из данных Саудовской фондовой биржи (Tadawul).

По данным на 10:35, стоимость акций Saudi Aramco составляет 27,10 риалов.

Падение цены бумаг Saudi Aramco происходит на фоне крушения мировой стоимости нефти. Сегодня при открытии торгов цена нефти Brent упала более чем на 35%. Цена барреля марки WTI упала на 37,8%.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки.