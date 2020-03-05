УЕФА запретил футболистам рукопожатия

На фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в матчах, проводимых Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игроки перед стартовым свистком больше не будут пожимать руку своим соперникам и рефери. Об этом заявила пресс-служба УЕФА, сообщает Дойче велле.

Как говорится в сообщении, решение об отказе от рукопожатий перед матчами было принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения с целью сократить до минимума риск дальнейшего распространения коронавируса.

Действовать соответствующее распоряжение руководства УЕФА будет до "появления дальнейших уведомлений".