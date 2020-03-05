Эксперты ВОЗ в Азербайджане
Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения находится в Азербайджане, сообщает Trend.
Согласно информации, делегация проведет встречи в Азербайджане, в ходе которых будут обсуждаться вопросы борьбы с COVID-19.
Отметим, что в поддержку усилий международного сообщества по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире правительство Азербайджана ранее приняло решение о предоставлении финансовой помощи в размере 5 миллионов долларов США Фонду «Обращение COVID-19» в рамках «Плана стратегической готовности и реагирования» ВОЗ.