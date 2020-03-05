Покушение на премьер-министра Судана видео
Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль. Политик, по поступающим сведениям, не пострадал.
الان في كوبر حي الواحة محاولة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تزامنا مع سير موكبه والحمد لله فشلت و هو الآن سليم pic.twitter.com/qASU255odg— Awad (@Awad_Nataly17) March 9, 2020
Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа прошлого года - спустя несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира.