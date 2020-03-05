В Ухане закрыли 11 госпиталей: коронавирус идет на спад

11 из 14 временных госпиталей, открытых в Ухане в связи со вспышкой нового типа коронавируса, уже закрыты в связи с выпиской пациентов, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"После начала эпидемии в Ухане ряд стадионов и выставочных центров были реконструированы во временные госпитали. Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха", - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, в настоящее время оставшиеся пациенты переведены в специализированные больницы, где принимают больных с коронавирусом.

Эпидемиологическая ситуация в Китае, в том числе и в очаге эпидемии, провинции Хубэй, в последнее время улучшается.