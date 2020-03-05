Бывший вице-премьер Турции создает новую партию

Бывший вице-премьер Турции Али Бабаджан начал создание своей политической партии, сообщила газета Sozcu со ссылкой на его интервью телеканалу Fox TV.

Али Бабаджан в 2019 году вышел из Партии справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана из-за «глубоких разногласий».

«Заявка подана в Министерство внутренних дел, ведомство сегодня ее рассмотрит. Мы уже сформировали устав и предвыборную программу нашей партии»,— сказал Бабаджан.

Напомним, что в конце прошлого года экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу объявил о создании партии под названием Партия будущего.

