Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже

На Лондонской фондовой бирже (LSE) вслед за ценами на нефть и курсом рубля серьезно падают бумаги российских компаний.

Согласно информации, глобальные депозитарные расписки (GDR) Роснефти дешевеют на 22,45% – до 4,47 доллара, «ЛУкойла» – на 24,38%, до 61,16 доллара, «Новатэка» – на 25,41%, до 103,9 доллара. Бумаги Газпрома снижаются в цене на 18,07% – до 4,49 доллара, «Газпром нефти» – на 20,53%, до 13,51 доллара, передает РИА Новости.

Российским металлургическим компаниям тоже приходится туго. Северсталь и Евраз потеряли более 15%, НЛМК — 14%, Норникель — около 7%, пишет «Росбалт». Ретейлер X5 Retail Group упал на 22,5%, а «Лента» — на 7,7%.

В целом европейские биржи сегодня открылись падением на 8-9%. Ранее упали биржи в Азии, в том числе в Саудовской Аравии, и в США.