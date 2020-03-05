Иранцы насмерть отравились метиловым спиртом, спасаясь от коронавируса
В центральной иранской провинции Альборз семь человек умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сказал представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри, сообщает ТАСС.
"Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя", - цитирует его агентство ISNA. Агаяри добавил, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса".
В последние недели власти Ирана активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.
В Иране зафиксировано 6 566 случаев заражения, 2 134 человека выздоровели, 194 скончались.