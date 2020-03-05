Иранцы насмерть отравились метиловым спиртом, спасаясь от коронавируса

В центральной иранской провинции Альборз семь человек умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом . Об этом сказал представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри, сообщает ТАСС.

"Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя", - цитирует его агентство ISNA. Агаяри добавил, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса".

В последние недели власти Ирана активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.

В Иране зафиксировано 6 566 случаев заражения, 2 134 человека выздоровели, 194 скончались.