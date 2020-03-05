МВД о «штрафовании» полицией репетиторов

После временного приостановления работы учебных заведений с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса неизвестный распространил голосовое сообщение в WhatsApp, в котором призывает репетиторов к осторожности. Неизвестный утверждает, что якобы сотрудники полиции останавливают и опрашивают учащихся, которые ходят к репетитору, отправляются к учителям домой и штрафуют их на 2 800 манатов. Об этом сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По словам Захидова, распространившаяся информация совершенно необоснованна и не соответствует действительности: «Известно, что с целью предотвращения случаев заражения инфекцией коронавируса и продолжения медико-профилактических и других упреждающих мер с 10 по 27 марта во всех учебных заведениях приостановлен учебный процесс. Это никак не связано с ограничением репетиторской деятельности учителей. Поэтому информация о взимании полицией штрафов у учителей не соответствует действительности. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лица (лиц), распространивших это сообщение».