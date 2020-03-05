У главы иранских спасателей нашли коронавирус

Тест на наличие коронавируса у главы Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Исмаила Наджара дал положительный результат. Об этом сообщил официальный представитель организации Али Бахтияри, передает ТАСС.

"Наджар на прошлой неделе обратился в один из медицинских центров с симптомами, напоминающими грипп. После сдачи нескольких анализов выяснилось, что его заболевание вызвано коронавирусом", - цитирует Бахтияри агентство ISNA.

Бахтияри добавил, что "в этой связи Наджар был госпитализирован, однако сегодня после улучшения стало ясно, что его жизни ничего не угрожает". "В соответствии с рекомендациями врачей он был выписан из больницы и должен несколько дней оставаться дома на карантине", - отметил представитель организации.