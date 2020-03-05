Рухнули мировые биржи

Как пишет Deutsche Welle, сразу после открытия Франкфуртской биржи в понедельник главный немецкий индекс DAX упал на 7,4 процента - до 10 690,08 пункта. При этом снизились котировки акций всех 30 входящих в DAX концернов. В частности, ценные бумаги Deutsche Bank и Adidas потеряли в самом начале торгов более 12 процентов.

После мощного обвала цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса и провала переговоров ОПЕК+ рухнули важнейшие биржевые индексы целого ряда стран.

Важнейший индекс Лондонской биржи FTSE 100, отражающий показатели 100 крупнейших британских компаний, потерял после начала торгов 8,8 процента, опустившись до 5 897 пунктов.

Главный индекс Парижской фондовой биржи CAC-40, включающий котировки 40 ведущих концернов Франции, снизился после открытия торгов на 6,4 процента - до 4809,68 пункта.

Ранее в понедельник произошел обвал азиатских фондовых рынков. В частности, важнейший индекс Токийской биржи Nikkei, учитывающий 225 ведущих показателей, снизился более чем на 1000 пунктов, упав ниже показателя в 20 000 пунктов. К концу биржевого дня значение Nikkei составило 19 698,76 пункта, что на 5,07 процента ниже, чем показатель предыдущего дня торгов. Китайский Shanghai Composite Index потерял 3,01 процента, снизившись до 2943,29 пункта.

На фоне обвала нефтяных цен существенно снизились и котировки валют стран - экспортеров нефти. В частности, норвежская крона упала на три процента, российский рубль на четыре процента - до минимума за почти четыре года, отмечает Reuters.

По данным Bloomberg, курс доллара к рублю на международном валютном рынке вырос до 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.

Обвал цен на нефть произошел после краха переговоров ОПЕК+ 6 марта в Вене. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. Россия отказалась от предложения, объясняемого необходимостью удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 и опасений, связанных с возможностью нового экономического кризиса.