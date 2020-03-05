Названы условия для падения добычи сланцевой нефти в США

Падение добычи сланцевой нефти в США может произойти при снижении цены нефти до менее $25 за баррель, сказал на пресс-конференции глава МЭА Фатих Бирол.

"Мы ждем, что цены на нефть в размере $25 за баррель могли бы остановить новое развитие в секторе сланцевой нефти, и в результате мы увидим снижение добычи", - сказал он, добавив, что в течение нескольких месяцев добыча сланцевой нефти в США будет сохраняться на текущем уровне, "но после этого мы увидим снижение добычи под давлением цен на нефть ниже $25".

Бирол также отметил, что снижение мировых цен на нефть повлияет на добычу нефти с высокой себестоимостью добычи в Северной Америке, Китае, Латинской Америке, в том числе в Колумбии и Мексике.