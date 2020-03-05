Коронавирус нашли у трехлетнего ребенка

В Индии трехлетний ребенок стал самым юным жителем страны, у которого выявлен коронавирус. Заболевший недавно вернулся в Индию из Италии, где находился в турпоездке вместе с родителями, сообщает телеканал NDTV.

Отметим, что случай заражения ребенка коронавирусом весьма примечателен, поскольку ранее китайские ученые-медики на основе исследований заявляли, что на детей и подростков приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных, а летальных случаев среди этих возрастных категорий не зафиксировано.

Кроме того, заболевание диагностировано у 63-летней жительницы Джамму и Кашмира, которая незадолго до этого побывала в Иране.

Состояние обоих пациентов стабильное, передает ТАСС.

По информации на утро понедельника, в Индии зафиксирован 41 заболевший коронавирусной инфекцией, в их числе 16 иностранцев - туристов из Италии. Все заболевшие индийцы посещали различные страны - Китай, Италию, Иран, ОАЭ, Малайзию и Таиланд. Трое индийских пациентов уже выздоровели, смертельных случаев из-за коронавируса не отмечено.