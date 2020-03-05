Нефть «приходит в себя» после утреннего обвала: около $36

Цены на нефть отыграли часть обвала при открытии сегодняшних торгов, когда цена Brent обрушилась более чем на 35%. На 14:16 по бакинскому времени стоимость майских фьючерсов Brent составила $35,35 (-28%), следует из данных Интерконтинентальной биржи.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти марки WTI составила $32,090 (-28,6%). На утро понедельника стоимость барреля этой марки нефти составляла $29,81, демонстрируя падение на 38,5%, сообщает Коммерсант.

Вслед за нефтью часть падения отыграл российский рубль. На Forex на 13:39 мск курс рубля составил 74,4 за доллар и 84,9 за евро. Ранее их стоимость составляла 75 и 85,9 руб. соответственно.