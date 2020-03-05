В Иране коронавирус «помог» заключенным выйти на свободу
Власти Ирана освободили около 70 тысяч заключенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, передает ТАСС.
«Заключенные освобождаются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе», - цитирует его агентство Tasnim.
Раиси поблагодарил судебные власти страны «за освобождение около 70 тысяч заключенных». По его словам, «чтобы справиться с коронавирусом, необходимы решимость и единство нации».