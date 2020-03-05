В Москве три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией обнаружили в России, все три — в Москве. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает Интерфакс.
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией обнаружили в России, все три — в Москве. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает Интерфакс.
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