43 иранца умерли за сутки от коронавируса

Ранее сообщалось о 6 566 заболевших и 194 смертях. Отмечается, что за последние 24 часа умерли 43 человека.

В Иране на сегодня зафиксирован 7 161 случай заболевания коронавирусом нового типа и 237 летальных исходов, заявили в Минздраве страны. Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день зафиксирован 7 161 случай коронавируса в стране", - цитирует главу департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования ИРИ Киянуш Джаханпур агентство IRNA.

Агентство Tasnim сообщает, что в понедельник в одной из больниц Тегерана от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умер бывший заместитель главы управления по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фарзад Тазари.

В субботу агентство IRNA проинформировало о смерти депутата Меджлиса Фатемы Рахбар.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы ушли на выходные до конца марта, многие страны ограничили сообщение с Исламской Республикой. По данным президента Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированы почти во всех провинциях страны.