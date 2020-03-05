Financial Times: Саудовская Аравия продолжит сбивать цены на нефть

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"Саудовская Аравия начала... нефтяную ценовую войну, нацеленную на ее крупнейших конкурентов-производителей, после того как Россия отказалась присоединиться к сокращению добычи к ОПЕК, что угрожает переполнить рынок сырой нефти поставками, в то время как вспышка коронавируса наносит удар по спросу". Об этом пишет британская Financial Times. "В следующем месяце Саудовская Аравия увеличит добычу и будет предлагать свою нефть с большими скидками, чтобы привлечь новых клиентов, согласно двум людям, знакомым с нефтяной политикой страны. Это грозит привести к дальнейшему падению цен. С января цены на нефть уже упали на треть до почти 45 долларов за баррель", – говорится в статье.

"Королевство планирует добывать более 10 млн баррелей в сутки, одновременно объявив о беспрецедентных скидках почти в 20% на ключевых рынках, что является явной попыткой наказать Россию, но одновременно с этим будет создавать давление на американскую сланцевую промышленность США и других производителей с более высокими затратами. По словам одного из вышеупомянутых людей, добыча может в конечном итоге превысить 11 млн баррелей в сутки, что значительно выше, чем примерно 9 млн, до которых Эр-Рияд предлагал снизить добычу ранее", – сообщается в публикации. Британское издание напоминает, что "на прошлой неделе Саудовская Аравия обратилась за поддержкой к ОПЕК и союзникам за пределами картеля, таким как Россия, для существенного сокращения производства, чтобы стабилизировать рынок нефти, который переживает колебания на фоне того, как распространение коронавируса наносит удар по мировой экономике и снижает спрос на нефть. Но Россия подорвала этот план, присматриваясь к возможности нанести удар по американским добытчикам сланцевой нефти, разозлив королевство и приведя к тому, что с апреля страны сняли все ограничения на добычу". "ОПЕК и другие страны, включая Россию, не смогли прийти к соглашению. Если другие будут наращивать свою добычу, почему бы Саудовской Аравии не делать то же самое, – сказал второй человек, знакомый с политикой королевства в отношении нефтедобычи. – Теперь мы имеем право продавать больше, чтобы компенсировать любое падение цены". "В последние годы Россия создала фонд национального благосостояния в размере 170 млрд долларов за счет избыточных доходов от нефти и считает, что может использовать их, чтобы компенсировать любую краткосрочную ценовую войну, несмотря на то, что цены на нефть-сырец опустились почти до уровня безубыточных цен для бюджета, составляющего около 42 долларов за баррель", – указывает газета.