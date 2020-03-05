Умер актер Макс фон Сюдов

Легендарный шведский актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет. О смерти знаменитого артиста сообщило французское издание Paris Match, сославшись на его супругу Кэтрин.

Последнюю часть жизни актер провел во Франции, имея также гражданство этой страны.

Отмечается, что он умер 8 марта. Жена актера попросила с уважением отнестись к его скорбящим близким и не беспокоить во время траура.

Фильмография фон Сюдова насчитывает полторы сотни картин. Самая известная роль - в "Седьмой печати" Ингмара Бергмана (1957), у которого актер впоследствии снялся еще в ряде картин. В числе последних его появлений на экранах - "Игра престолов", "Звёздные войны: Пробуждение силы" (2015) и "Курск" Томаса Винтерберга.