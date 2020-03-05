В Ираке погибли американские военные

Двое военнослужащих США погибли в Ираке в ходе операции против террористов из группировки "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб операции "Непоколебимая решимость".

"Двое военнослужащих США были убиты силами врага 8 марта, в то время как они консультировали и сопровождали иракские силы безопасности в ходе миссии по уничтожению укрепленного центра ИГ в горном районе на севере Центрального Ирака", - говорится в сообщении штаба.

Подробности и имена солдат не приводятся.