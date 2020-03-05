Минэкологии о пыльном тумане в Баку

Сегодня в Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается пыльный туман. Согласно результатам мониторингов, проведенных специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде Минэкологии и природных ресурсов, содержание пыли в воздухе превышает санитарную норму в 3-4 раза. Об этом сообщили в министерстве.

По мнению специалистов, причиной пыли и тумана на Апшероне являются преобладание пыли в верхних слоях атмосферы в результате порывистого юго-восточного ветра и высокая относительная влажность. Такие погодные условия прогнозируются до второй половины дня 11 марта.