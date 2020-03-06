В Афганистане появились два «президента»

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани, который, по официальным данным, победил на последних выборах, принес сегодня присягу для утверждения на очередной срок. При этом его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла, оспаривающий результаты, также объявил себя главой государства. Оба провели формальные церемонии, сообщает Khaama News.

Как передает Tolo News, Гани принес присягу в президентском дворце, Абдулла – в резиденции премьер-министра. На первой церемонии присутствовали официальные лица и иностранные дипломаты. На вторую собрались сторонники Абдуллы. Некоторые из политиков – в частности, бывший президент Хамид Карзай и спикер Палаты представителей Мир Рахмани – не пришли ни на одно из мероприятий.

Инаугурациям предшествовали переговоры, в которых участвовал представитель США Залмай Халилзад. По словам источников, осведомленных о ситуации, Гани предложил сопернику 40% мест в правительстве, а также должность главы совета, который будет вести переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, пишет агнетство «Фергана».

Абдулла, согласно источникам, отверг предложения. Он потребовал признать недействительными итоги выборов, которые считает сфальсифицированными.

Ранее Абдулла анонсировал создание «инклюзивного правительства».

Выборы в Афганистане прошли в сентябре 2019 года. Официальные результаты после долгих задержек объявили в декабре. Согласно этим данным, Гани набрал 50,6% голосов, победив в первом туре. Его ближайший соперник, премьер-министр Абдулла Абдулла – 39,5%.