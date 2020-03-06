Больная коронавирусом светская львица посещала модные показы в Милане и Париже

Дочь сталелитейного магната из Вьетнама 27-летняя Нга Нгуен, которая делит свое время между Ханоем и Лондоном, посетила модный показ Гуччи в Милане и Ив Сен-Лорана в Париже, а 6 марта у нее был диагностирован коронавирус. Об этом пишет NEWSru.co.il со ссылкой на газету Тhe South China Morning Post.

Коронавирусная болезнь COVID-19 диагностирована также у ее сестры – 26-летней Нгуен Хонг Нхунг, пишет местное издание Nguoi Viet.

В связи с этим карантину были подвергнуты после возвращения на родину редакторы модных изданий и представители торговых сетей, которые присутствовали на показах в Милане и Париже.

Около тридцати редакторов, включая сотрудников Elle, InStyle и Harper's Bazaar работают из дома.