Как пишет NEWSru.com, беспорядки возникли в 27 пенитенциарных учреждениях, где многие заключенные требуют амнистии по случаю опасной эпидемии. Газета Corriere della Sera отмечает, что волнения зафиксированы в миланской тюрьме "Сан Витторе" и римской "Ребиббия", а также в местах заключения в Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряде других итальянских городов. В некоторых тюрьмах заключенные в знак протеста пытались захватить местные медицинские учреждения.

В тюрьме города Модена вспыхнул настоящий бунт, сотрудникам охраны пришлось подавлять его силой. В результате погибли шесть человек: трое непосредственно в Модене, и еще три человека в пенитенциарных учреждениях Пармы, Алессандрии и Вероны, куда были направлены протестовавшие. Еще 18 человек, в том числе три охранника и шесть санитаров, получили ранения.

Из тюрьмы в Фодже, воспользовавшись беспорядками, совершили побег около 50 заключенных. Местные власти обратились к горожанам с просьбой прекратить работу всех торговых точек, закрыть банки и учреждения. Вскоре 30 бежавших были заблокированы правоохранительными органами. По словам зеков, они живут "хуже, чем в аду" - охранники, опасаясь возможного заражения, держат их по 24 часа в закрытых камерах, не разрешая выходить.