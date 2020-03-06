В Киргизии запретили празднование Новруза

В Киргизии запретили праздничные мероприятия на Новруз (праздник весеннего равноденствия) из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на вице-премьера Алтынай Омурбекову.

По словам вице-премьера, ранее власти рекомендовали не проводить праздничные мероприятия, теперь же на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения в страну COVID-19 было решено отменить любые массовые мероприятия.

«Это концерты, спортивные мероприятия, семинары, круглые столы, форумы, мероприятия в театре. В общем, все массовые мероприятия. Я думаю, что наши граждане примут это с пониманием», — сказала вице-премьер, отказавшись при этом делать прогноз, затронут ли ограничения празднования по случаю Дня Победы.

«Все будет зависеть от ситуации в мире. Мы надеемся, что с апреля она пойдет на стабилизацию», — отметила вице-премьер.