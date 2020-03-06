Трамп обрадовался обвалу нефти
Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть. "Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в твиттере, передает Интерфакс.
Good for the consumer, gasoline prices coming down!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020
"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти, - заявил Трамп. - Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!".
Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.