Трамп обрадовался обвалу нефти

Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть. "Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал он в твиттере, передает Интерфакс.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти, - заявил Трамп. - Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!".

Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.