Впервые за 11 лет: мир ожидает падение спроса на нефть
Из-за распространения нового коронавируса за пределы материкового Китая мировой спрос на нефть в 2020 году впервые за 11 лет может упасть, сообщили эксперты Международного энергетического агентства.
Как пишет РБК, МЭА уменьшило свой прогноз мирового спроса на 2020 год на 1,1 млн барр./сутки. Впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тыс. барр./сутки год к году, отмечает агентство.
«В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн барр./сутки в годовом исчислении, а мировой спрос снизился на 2,5 млн барр./сутки. Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во второй половине 2020 года», — говорится в отчете МЭА.
Однако, отмечают эксперты, это лишь базовый прогноз, который предусматривает, что Китай возьмет под контроль вспышку в стране к концу первого квартала, однако коронавирус все-таки распространится во многих других странах, помимо Ирана, Южной Кореи, Японии, Сингапура, США и Европы.
При негативном сценарии, предполагающем дальнейшее распространение эпидемии в мире, мировой спрос на нефть может снизиться на 730 тыс. барр./сутки, отметили эксперты.
Самый же оптимистичный расклад, рассматриваемый экспертами, предполагает, что Китай оперативно возьмет под контроль ситуацию с коронавирусом, и заболевание не будет далее распространяться и не окажет серьезного влияния на большинство стран Европы и Северной Америки. В таком случае властям не нужно будет принимать жестких мер для сдерживания эпидемии; кроме того, заболевание практически не повлияет на транспортное сообщение, указали эксперты. В этом случае мировой спрос на нефть, по их прогнозу, вырастет на 480 тыс. барр./сутки.
9 марта на фоне развала соглашения ОПЕК+ и сообщений о возможном наращивании добычи Саудовской Аравией цена на нефть обрушилась почти на треть, упав за ночь сразу на $14 за баррель.