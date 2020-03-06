Впервые за 11 лет: мир ожидает падение спроса на нефть

Из-за распространения нового коронавируса за пределы материкового Китая мировой спрос на нефть в 2020 году впервые за 11 лет может упасть, сообщили эксперты Международного энергетического агентства.

Как пишет РБК, МЭА уменьшило свой прогноз мирового спроса на 2020 год на 1,1 млн барр./сутки. Впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тыс. барр./сутки год к году, отмечает агентство.

«В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн барр./сутки в годовом исчислении, а мировой спрос снизился на 2,5 млн барр./сутки. Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во второй половине 2020 года», — говорится в отчете МЭА.