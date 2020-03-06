В Евросоюзе не осталось стран без коронавируса

В Германии зафиксированы два случая гибели людей от коронавируса, оба в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Информацию уже подтвердили в минздраве федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Представитель ведомства отказался сообщать дополнительные подробности, ссылаясь на положения закона о приватных данных, пишет РИА Новости.

Два первых случая заболевания коронавирусом также выявлены на Кипре. До сих пор Кипр оставался последней страной Евросоюза, где инфицированных не было.

Из-за вспышки нового коронавируса Европарламент решил, что пленарная сессия органа продлится один день вместо обычных четырех. Она пройдет 10 марта и ограничится лишь дебатами, без голосования. Ранее заседание Европарламента решено было перенести из Страсбурга в Брюссель, напоминает ТАСС.