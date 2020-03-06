Сколько потеряли страны ОПЕК от обвала нефти

Объем потерь стран ОПЕК от падения мировых цен на нефть составляет примерно $500 млн в день, подсчитало Reuters.

Агентство отмечает, что по большей части нефть — основной источник дохода для членов ОПЕК, резкое падение цен оказывает давление на экономику этих стран, при этом «такие, как Иран и Венесуэла, уже находятся на краю», пишет RT.

Отметим, что сегодня цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки. Позже цены на нефть Brent и WTI в ходе торгов отыграли примерно треть произошедшего обвала.