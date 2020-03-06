Иран не пустил инспекцию МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Иран отказал представителям Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в доступе к запрашиваемому по дополнительному протоколу объекту. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что такая ситуация наблюдается впервые. Он также выразил надежду на то, что Тегеран пересмотрит свое решение, отметив, что открыт к дискуссиям по данному вопросу.

«С моей стороны есть прямое требование в рамках компетенции агентства, строгих условий дополнительного протокола. Мы действительно надеемся, что Иран пересмотрит свою позицию и скоро предоставит нам доступ», — сказал Гросси на пресс-конференции.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что любой отказ в доступе по дополнительному протоколу - это очень серьезный вопрос. «Это не то, о чем я могу спокойно забыть и пойти дальше», — заключил Гросси.