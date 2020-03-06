Эрдоган: НАТО должна сотрудничать с Турцией «без политических предусловий»

Ни одна европейская страна «не может позволить себе быть безразличной» к конфликту и гуманитарной катастрофе в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Как сообщает Anadolu, турецкий лидер напомнил, что Анкара на протяжении последних девяти лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии: «Турция - единственная страна НАТО, сражавшаяся лицом к лицу с ИГИЛ и понесшая потери в этой борьбе».