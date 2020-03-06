Эрдоган: НАТО должна сотрудничать с Турцией «без политических предусловий»
Ни одна европейская страна «не может позволить себе быть безразличной» к конфликту и гуманитарной катастрофе в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Как сообщает Anadolu, турецкий лидер напомнил, что Анкара на протяжении последних девяти лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии: «Турция - единственная страна НАТО, сражавшаяся лицом к лицу с ИГИЛ и понесшая потери в этой борьбе».
По его словам, НАТО «переживает тот критический момент», когда альянсу необходимо четко продемонстрировать свою «союзническую солидарность» с Турцией. Эрдоган подчеркнул, что блок должен придавать более важное значение обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом. «Значительная часть наших требований к НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 годах решений мер, направленных на поддержку обороноспособности Турции», - заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что союзники должны сотрудничать с Турцией «без дискриминации и без политических предусловий».