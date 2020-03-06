Правительство Казахстана возьмет под контроль цены на социально значимые товары и услуги и не допустит задержки зарплат и сокращения работников на фоне кризисной ситуации на мировом рынке нефти. Об этом говорится в специальном обращении правительства и Национального банка Казахстана, сообщает Fergananews.

«Разногласия между странами — основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть. В этих условиях правительство и Национальный банк заявляют, что приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической и социальной стабильности в стране», — говорится в обращении.

Помимо предотвращения необоснованного роста цен, власти пообещали сократить неприоритетные бюджетные расходы и подчеркнули, что все усилия будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме.

«Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге», — отмечается в документе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором поручил разработать антикризисный план и обеспечить поддержку занятости населения, в том числе на крупных предприятиях. Правительство внесет уточнения в бюджет на 2020-2022 годы.