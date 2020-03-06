В Италии от коронавируса за сутки умерли 97 человек
За сутки число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает ТАСС.
По его словам, число инфицированных в настоящее время составляет 9 172.
Ранее сообщалось о 366 умерших и 6 387 зарегистрированных случаях заражения. Боррелли указал, что выздоровели 724 человека.
Случаи заражения выявлены во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который предусматривает усиление мер по предотвращению заражения коронавирусом. В соответствии с ним область Ломбардия, где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций закрыты на карантин.