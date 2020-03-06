Хаменеи отказался от ежегодной речи по случаю Новруза

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи отменил традиционную речь, с которой должен был выступить сразу после наступления нового года по иранскому календарю, приходящегося в этот раз на 19 марта, сообщает агентство Fars со ссылкой на соответствующее заявление его администрации.

"Выступление духовного лидера, которое ежегодно проходит в первый день нового года в мавзолее имама Резы в Мешхеде, не состоится", - цитирует ТАСС заявление.

Отмечается, что сделано это "по причине распространения коронавируса и настоятельных рекомендаций специалистов в области здравоохранения".

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в ИРИ составляет 7 161, при этом зарегистрированы по меньшей мере 237 летальных исходов.