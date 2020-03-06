В партии Зеленского ищут замену Авакову

«Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде», - заявила Кравчук, отметив: «Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения».

По словам Кравчук, Аваков пока справляется со своими обязанностями: «Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке».