У двух граждан Азербайджана, 1966 и 1978 годов рождения, вернувшихся из Исламской Республики Иран, зафиксирован факт заражения коронавирусом COVİD-19, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно информации, оба пациента помещены в специализированные больницы, находятся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, состояние стабильное.

Отмечается, что состояние гражданина Азербайджана, 1938 года рождения, у которого ранее было подтверждено наличие коронавирусной инфекции, остается стабильно-среднетяжелым, он находится под наблюдением врачей, принимаются необходимые меры для улучшения его здоровья.

Состояние других пациентов, помещенных в специализированные больницы, стабильное.