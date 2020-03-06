Что отменили из-за коронавируса

Международная академия имени Баха в Штутгарте в свою очередь отказалась от проведения традиционных мероприятий, посвященных композитору - в этом году они были запланированы с 13 по 21 марта. Практически все билеты были распроданы.

Как сообщает Deutsche Welle, крупнейший финансовый конгломерат Германии - Deutsche Bank - отказался от проведения 21 марта юбилейного празднования в Берлине по случаю своего 150-летия. Решается вопрос о возможности переноса торжеств на вторую половину года.

Германский бундестаг ограничил посещения парламентского комплекса в Берлине.

"Марш живых" на территории бывшего концлагеря Освенцим в Польше также отменен. Об этом сообщил глава оргкомитета Шмуэль Розенман. По его словам, мероприятие посещают представители различных стран, поэтому в сложившейся ситуации необходимо проявить осторожность.

В Ирландии решили отказаться от всех парадов в День святого Патрика 17 марта, включая самое крупное шествие, запланированное в Дублине. Ежегодно оно привлекает порядка 500 тыс. гостей со всего мира.

В Париже не состоятся два концерта Мадонны, которые должны были пройти 10 и 11 марта в зале Grand Rex. Отказ связан с тем, что по распоряжению министерства социальных дел и здравоохранения в стране запрещены все мероприятия, число участников которых превышает 1000 человек.

Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира среди женщин, который должен был пройти в канадских городах Галифаксе и Труро.

Лондонская книжная ярмарка также отменена. Мероприятие должно было пройти 10-12 марта и собрать в выставочном центре Olympia на западе Лондона сотни издателей со всего мира.

Оба полуфинала Кубка Италии по футболу перенесены на неопределенный срок.