Вюсал Гасымлы: «Даже при цене 40 долларов за баррель нефти Азербайджан поддержит баланс текущих счетов»
Несколько дней назад исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, комментируя макроэкономическое влияние на Азербайджан снижения цен на нефть, в интервью местным СМИ заявил, что изменение цены нефти на один доллар США за баррель оказывает влияние на счет текущих операций примерно на 250 миллионов долларов в год.
В начале года цена Brent была на уровне 68 долларов за баррель, сегодня же она составляет приблизительно 31 доллар. То есть стоимость снизилась на 37 долларов, или более чем на 50%. Если изменение цены нефти на один доллар может повлиять на счет текущих операций в пределах 250 миллионов долларов, то снижение цены на 37 долларов может вызвать изменение на более чем 9 миллиардов долларов.
По словам Гасымлы, «в Азербайджане появился иммунитет даже против порога ниже $30 за баррель. Причем в 2015 году цены на нефть снижались более чем в три раза. В настоящее время такое резкое снижение не представляется возможным. Более того, правительство, бизнес и население подготовлены с институциональной и психологической точки зрения к скачкам цен на нефть. В данном случае скажу, что мы можем даже при цене нефти $40-$45 поддерживать баланс текущих счетов».
В госбюджете каждый баррель нефти рассчитан на $55. Гасымлы добавил, что валютные резервы, сформировавшиеся сверх прогноза, могут компенсировать потери на протяжении тех месяцев, когда цена нефти окажется ниже прогнозируемого уровня.