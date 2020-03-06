Вюсал Гасымлы: «Даже при цене 40 долларов за баррель нефти Азербайджан поддержит баланс текущих счетов»

Несколько дней назад исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, комментируя макроэкономическое влияние на Азербайджан снижения цен на нефть, в интервью местным СМИ заявил, что изменение цены нефти на один доллар США за баррель оказывает влияние на счет текущих операций примерно на 250 миллионов долларов в год.

В начале года цена Brent была на уровне 68 долларов за баррель, сегодня же она составляет приблизительно 31 доллар. То есть стоимость снизилась на 37 долларов, или более чем на 50%. Если изменение цены нефти на один доллар может повлиять на счет текущих операций в пределах 250 миллионов долларов, то снижение цены на 37 долларов может вызвать изменение на более чем 9 миллиардов долларов.