США начали выводить войска из Афганистана

Американские войска начали покидать Афганистан в рамках вывода войск, который предусмотрен в мирном соглашении между США и движением «Талибан», сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальное сообщение Пентагона.

«В соответствии с Совместной декларацией США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашением США и «Талибана», вооруженные силы США в Афганистане начали сокращение численности до 8600 в течение 135 дней»,— говорится в сообщении.

Соглашение Вашингтона с «Талибаном» было подписано 29 февраля в присутствии представителей более 30 стран. Документ предусматривает постепенный вывод войск США в течение 14 месяцев. Если талибы будут соблюдать договоренности и перемирие с Кабулом, а также не предпринимать агрессивные действия против других стран, Вашингтон продолжит вывод войск и группировки стран НАТО.