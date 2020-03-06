У французского министра обнаружили коронавирус

Глава Министерства культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом. Об этом сообщает Agence France-Presseсо ссылкой на представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, у министра появились симптомы заболевания, в связи с чем был сделан тест на коронавирус, который дал положительный результат. Сейчас Риестер находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально, передает ТАСС.

Представитель министерства добавили, что на прошлой неделе Риестер посещал Национальное собрание (нижняя палата парламента), где было диагностировано несколько случаев заражения.