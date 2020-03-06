ВОЗ: более 70% заболевших коронавирусом в Китае вылечились
Более 70% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 полностью выздоровели, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Из 80 тыс. случаев в Китае свыше 70% выздоровели от нового коронавируса», — цитирует его РИА Новости.
По данным ВОЗ, это свыше 58,6 тыс. человек.
Также в ВОЗ отметили, что в Китае смертность от коронавируса на 20% выше у людей пожилого возраста, на 13% — у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. На 9% выше смертность пациентов, страдающих диабетом, на 8% — у людей с проблемами дыхательного аппарата и на 7,5% — у больных раком.