ВОЗ: более 70% заболевших коронавирусом в Китае вылечились

Более 70% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 полностью выздоровели, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Из 80 тыс. случаев в Китае свыше 70% выздоровели от нового коронавируса», — цитирует его РИА Новости.

По данным ВОЗ, это свыше 58,6 тыс. человек.

Также в ВОЗ отметили, что в Китае смертность от коронавируса на 20% выше у людей пожилого возраста, на 13% — у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. На 9% выше смертность пациентов, страдающих диабетом, на 8% — у людей с проблемами дыхательного аппарата и на 7,5% — у больных раком.

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