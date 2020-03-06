Всю Италию посадили на карантин

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о чрезвычайных мерах в связи с распространением в стране коронавируса. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, приостанавливаются национальный футбольный чемпионат, сообщает Corriere della Sera.

Кроме того, Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан. «Учитывая последние данные, рост заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны», - сказал Конте, уточнив, что передвижения возможны только при наличии веских причин, передает ТАСС.

Он уведомил, что новые меры начнут действовать с утра вторника, 10 марта. «Мы все должны отказаться от чего-то на благо Италии. Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной», — сказал Конте.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 724 человека выздоровели, 463 скончались.