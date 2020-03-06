Рекордное падение фондовых индексов в США

Согласно информации, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта (7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это его самое значительное сокращение с октября 2008 года.

Основные индексы США значительно снизились по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, а также падения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 225,81 пункта (7,60%), оказавшись на отметке 2746,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего.

Напомним, после распада сделки ОПЕК+ стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE рухнула сегодня на 33,4% — до 33,94 доллара за баррель. Стороны не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса. По данным Bloomberg, снижение нефтяных цен стало крупнейшим с 1991 года. Аналитики же банка Goldman Sachs пришли к выводу, что стоимость черного золота может упасть и до 20 долларов за баррель.