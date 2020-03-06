Сахиба Гафарова выдвинута в спикеры Милли Меджлиса обновлено
Началось первое пленарное заседание Милли Меджлиса шестого созыва. Председательствует на первом заседании депутат Зияд Самедзаде.
В повестке заседания стоят только организационные вопросы.
Как сообщал ранее haqqin.az, на заседании будут избраны председатель парламента и его заместители. Правящая партия «Ени Азербайджан» выдвинула на должность спикера парламента Сахибу Гафарову.
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На пост спикера Милли Меджлиса от партии "Ени Азербайджан" выдвинута Сахиба Гафарова.
Данное решение принято на закрытом заседании правления ЙАП.
Кроме того, первым вице-спикером Милли Меджлиса станет Али Гусейнли, вице-спикером – Адиль Алиев.
Отметим, что спикера Милли Меджлиса выбирает партия, составляющая большинство в парламенте.