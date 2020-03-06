Нефть дорожает после рекордного обвала

Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные в понедельник потери, фьючерсы на Brent растут на азиатских торгах на 7%, приближаясь к $37 за баррель.

"Ситуация, свидетелями которой мы сейчас становимся, по-видимому, не имеет прецедентов в истории нефтяного рынка. Комбинация массивного "навеса" предложения и значительного шока со стороны спроса одновременно", - цитирует Bloomberg исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему аремени выросли на7% - до $36,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 6,5% - до $33,17 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение стало рекордным с 1991 г.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.