Си Цзиньпин неожиданно приехал в эпицентр коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл с неожиданным визитом в мегаполис Ухань, откуда началось распространение коронавируса SARS-CoV-2. Лидер КНР проинспектировал работу по предотвращению эпидемии и борьбе с вирусом, сообщает официальное информационное агентство "Синьхуа". Это его первый визит в регион с момента вспышки заболевания в декабре 2019 года.

Между тем за последние сутки в КНР зафиксировано лишь 19 новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого вирусом. Всего в стране вирус обнаружен у 80754 человек. Почти 60 тысяч больных выздоровели, 3136 инфицированных скончались. Медики третий день подряд не выявляют новых заражений за пределами провинции Хубэй, где произошла вспышка. При этом десятки миллионов человек в регионе почти два месяца находятся под фактическим карантином.

На Китай по-прежнему приходится абсолютное большинство заболеваний и летальных исходов. В Европе по распространению вируса лидирует Италия, власти которой с 10 марта ограничили передвижение по всей стране.