Российские СМИ: Сделку с ОПЕК развалили саудиты

Он отметил, что Россия не выходила из сделки, такое решение приняли саудиты. Они, как утверждает еще один чиновник, хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что изначально было ясно, что сделка с ОПЕК — не навсегда, а вопрос заключался только в моменте выхода из нее.

В понедельник нефтяные котировки обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. Это означает, что сделка завершается 31 марта. На этом фоне курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. Так, доллар стоил дороже 75 рублей, а евро — выше 86.