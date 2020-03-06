В России начали борьбу за сохранение курса рубля

Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, передает РИА Новости.

Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Накануне регулятор решил в течение месяца не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

Это сделано для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

По состоянию на 06:00 доллар стоил 74 рубля, евро — 84 рубля. До этого евро доходил до 86 рублей, доллар — до 75 рублей.